Scontro auto-moto a Lecco, un uomo di 68 anni all’ospedale

L’incidente in corso Carlo Alberto all’altezza dell’incrocio con via Igualada

Un uomo di 68 anni è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente nella mattinata di oggi, 9 agosto, in Corso Carlo Alberto, all’altezza dell’incrocio con via Igualada. Poco prima delle ore 10 scontro tra un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Lecco che, dopo le prime cure del caso, ha trasportato l’uomo di 68 anni all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).