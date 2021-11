Incidente intorno alle 14 di oggi, martedì

La dinamica al vaglio della Polizia Locale

LECCO – Incidente intorno alle ore 14 di oggi, martedì 9 novembre, in via Leonardo Da Vinci a Lecco la strada che unisce il centro città al Ponte Kennedy. Una moto, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, ha impattato contro un veicolo condotto da una donna.

Entrambi i veicoli viaggiavano dal centro in direzione del ponte Kennedy e la moto, urtata, è caduta rovinosamente sull’asfalto finendo nella corsia opposta di marcia.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il tempestivo arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e dell’automedica. Ad avere la peggio una ragazzina di 17 anni le cui condizioni, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. La giovane avrebbe riportato solo un lieve trauma alla gamba ed è stata trasportata all’ospedale in codice verde.