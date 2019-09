Scontro tra due auto in via Don Pozzi, tre uomini feriti

Due auto si sono scontrate frontalmente vicino allo stadio

Feriti in maniera lieve tre uomini, strada chiusa per i soccorsi

LECCO – Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, in via Don Pozzi a Lecco, vicino allo stadio.

Due le auto coinvolte nel sinistro, un frontale. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, i rilievi del caso sono affidati alla Polizia Locale.

Sul posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco. Tre le persone coinvolte, tre uomini rispettivamente di 49, 50 e 80 anni. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente chiusa dalla rotonda di via XI Febbraio in salita su via Don Pozzi.