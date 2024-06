Si rovescia con la canoa nell’Adda, recuperato un uomo di 47 anni

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 18.30 nei pressi dell’Isola Viscontea

L’uomo è riuscito a raggiungere la riva, stremato ma in buone condizioni

LECCO – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuta intorno alle ore 18.30 di oggi, giovedì 27 giugno, a Lecco. Un uomo di 47 anni si è rovesciato con la canoa nel fiume Adda nei pressi dell’Isola Viscontea. In tanti hanno sentito le grida di aiuto e hanno allertato i soccorsi.

La squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata sul posto a bordo di una moto d’acqua e ha trovato l’uomo già a riva, stremato ma in buone condizioni. Il personale dell’ambulanza della Croce Rossa di Lecco ha valutato le condizioni dell’uomo che, fortunatamente, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.