LECCO – E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire le operazioni di soccorso ad un uomo di 68 anni che nel pomeriggio di oggi, martedì, si è sentito male mentre si trovava nell’orto a Rancio, in via Corno Medale.

La chiamata di intervento è stata inoltrata alle 17.15, con il personale sanitario giunto sul posto con ambulanza e automedica ma, vista la zona non propriamente agevole in cui l’uomo ha accusato il malore, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Soccorso dal personale sanitario, l’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Lecco in codice rosso.