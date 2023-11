Sportivo in difficoltà nel lago: soccorso dai Vigili del Fuoco

E’ successo questa mattina, domenica, intorno alle 9

Lo sportivo si è trovato in difficoltà a causa di un calo di vento

LECCO – Stava facendo sport nel lago quando si è trovato in difficoltà a causa di un calo di vento. Intervento questa mattina, domenica, intorno alle 9 della squadra nautica dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso a una persona in difficoltà in acqua.

Lo sportivo era rimasto in mezzo al lago a causa del cambiamento delle condizioni climatiche e stava cercando di raggiungere la riva con l’attrezzatura attirando l’attenzione dei passanti che davano l’allarme.

L’uomo è stato così messo in salvo trasportandolo in una zona sicura.