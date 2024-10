SS 36, riaperta la Galleria San Martino a una corsia in direzione Nord

I Vigili del Fuoco hanno terminato l’intervento di prosciugamento intorno alle 19 di oggi, venerdì

Riaperta la galleria San Martino in direzione Nord: si viaggia a una sola corsia

LECCO – L’enorme “piscina” creata dall’innalzamento della falda acquifera dovuto alle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi è stata svuotata. E così la Galleria San Martino è tornata percorribile, seppure a una sola corsia, anche in direzione Nord.

La notizia, attesa per l’intera giornata di oggi, sabato 12 ottobre, è giunta poco fa, intorno alle 19.20, dopo che i Vigili del Fuoco avevano fatto sapere di aver completato l’intervento di prosciugamento della galleria San Martino, chiusa al traffico da ieri, venerdì, per allagamento, mandando in tilt il sistema viabilistico lecchese e di tutto il circondario.

Dopo aver riaperto, nel primo pomeriggio di ieri, il transito in direzione Sud, quindi, verso Milano, seppur a una sola corsia, i tecnici di Anas hanno lavoro intensamente insieme ai Vigili del Fuoco per rimuovere, con le idrovore, l’acqua che si era accumulata lungo l’attraversamento di Lecco.

Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata la notizia tanto attesa, con la riapertura del tunnel del San Martino anche in direzione Sondrio, al momento a una sola corsia.