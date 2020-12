SS36, incidente in direzione nord nel tunnel del Barro, due feriti

L’allarme è scattato intorno alle 20.30

Sul posto i soccorsi e i Vigili del Fuoco

LECCO – Incidente nella serata di oggi, sabato 26 dicembre, nel tunnel del Barro in direzione nord.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30 in codice rosso con un vasto dispiegamento di mezzi di soccorso: due ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso di Brescia.

Da chiarire la causa del sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due persone di 65 e 26 anni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco che hanno dovuto intervenire con cesoie idrauliche per estrarre le persone dalle autovetture.

Si tratta del secondo incidente lungo la Statale 36 avvenuto in serata. Il primo allarme è scattato intorno alle 20.15 all’uscita di Suello in direzione Sud. I pompieri e i sanitari sono intervenuti per soccorrere un 44enne, trasportato in ospedale in codice giallo.