SS36, la corsia nord della galleria San Martino non riapre

Giornata nera per la viabilità lecchese

La riapertura della corsia in direzione nord dell’attraversamento di Lecco non è prevista per oggi

LECCO – Altra tegola per la viabilità lecchese. Dopo la giornata da incubo (non ancora conclusa) di oggi, anche domani la situazione non tornerà alla normalità. Anas ha infatti comunicato che la corsia Nord (verso la Valtellina) della Galleria San Martino (attraversamento) non verrà riaperta, almeno per oggi.

Una giornata da dimenticare quella di oggi, venerdì, sulle strade lecchesi. La chiusura sulla SS36 della Galleria San Martino per un allagamento ha letteralmente messo in ginocchio la viabilità del capoluogo, con la città paralizzata dal traffico e forti ripercussioni anche sulle strade dei comuni limitrofi.

La mattinata è stata un incubo, poi, verso le 13, la buona notizia di Anas: la corsia in direzione sud (Milano) è stata riaperta e lentamente il traffico ha iniziato a defluire, almeno in un senso.

La corsia nord (verso Sondrio) resta invece chiusa, per quanto ancora non si sa: sicuramente non riaprirà oggi. I tecnici Anas sono al lavoro da ore nel tunnel per ripristinare la situazione. Il problema sembrerebbe legato alle forti piogge dei giorni scorsi che hanno innalzato la falda acquifera, allagando parte della galleria.

Nell’attesa che la viabilità venga completamente ripristinata, si prospettano ancora ore molto difficili per gli automobilisti che viaggiano verso Lecco e verso Sondrio. La situazione al momento è ancora critica, complice l’orario di rientro per molti. Lunghe code permangono nell’attraversamento del Barro e sul Terzo Ponte.

Gli agenti di Polizia Locale di Lecco e dei Comuni limitrofi ed anche le forze dell’ordine sono operativi nei punti critici per gestire il traffico, in particolare tra viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci e, lato Malgrate, alla rotonda della provinciale e a Malgrate bassa. Per favorire il transito delle auto il Ponte Vecchio sarà aperto in entrata in città anche dopo le 20, orario in cui di solito chiude.

L’auspicio è che il tunnel possa riaprire completamente al più presto.