SS36. Lavori sul Terzo Ponte, ennesima giornata di code e disagi

Il cantiere sul ponte Manzoni blocca tutto: code dalla Brianza verso Lecco

Incolonnamenti anche da Pescate e Valmadrera in direzione del capoluogo

LECCO – E’ una nuova giornata di passione sulle strade lecchesi, la causa pare essere sempre la stessa: quel cantiere sul ponte Manzoni della SS36 e il restringimento di carreggiata che fa da imbuto al traffico che si sposta in direzione di Lecco.

Il risultato ancora oggi, mercoledì, così come nei giorni passati, sono le lunghe code che si estendono dal ponte della super al tunnel del Monte Barro.

Le ripercussioni si riflettono, come da copione, anche sulla provinciale tra Olginate e Pescate, per la difficoltà di ingresso dei veicoli dallo svincolo, e tra Valmadrera e Lecco, per i tanti che escono dalla super a Civate e tentano di raggiungere Lecco attraverso l’ex statale.