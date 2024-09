Statale 36. Incidente in moto nell’attraversamento di Lecco nella serata di domenica

Soccorsi in azione nella serata di domenica

Un 76enne è stato trasportato all’ospedale

LECCO – Soccorsi al lavoro nella serata di domenica per un motociclista finito a terra lungo la Statale 36, nell’attraversamento di Lecco, in direzione Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, sul posto l’automedica da Lecco e un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Coinvolto un uomo di 76 anni che è stata trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).