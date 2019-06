Stazioni chiuse di notte, a breve verranno messi i cancelli

Nuovo vertice in prefettura per la sicurezza nelle stazioni

Lecco, Calolziocorte e Olgiate saranno chiuse di notte

LECCO – A un mese dall’incontro dedicato all’esame della sicurezza ferroviaria nella provincia di Lecco, il Prefetto Michele Formiglio ha convocato questa mattina, giovedì, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di conoscere gli esiti dei sopralluoghi effettuati dagli amministratori locali e da RFI, propedeutici alla chiusura notturna delle stazioni ferroviarie di Lecco, Calolziocorte e Olgiate Molgora.

All’incontro hanno preso parte i vertici delle forze di polizia, il vicesindaco del Comune di Lecco, i sindaci dei Comuni di Calolziocorte e di Olgiate Molgora, la Polfer, la società Trenord e la società Rfi.

La chiusura notturna della Stazione di Lecco richiede il posizionamento di cancelli nel sottopasso della stazione, di competenza del Comune di Lecco, e di cancelli sugli ingressi, a opera di Rfi. Sarà quest’ultima società ad occuparsi della materiale chiusura dei cancelli attraverso guardie giurate.

La chiusura, invece, della stazione ferroviaria di Calolziocorte, richiedendo interventi infrastrutturali meno complessi e sarà realizzata in tempi brevi.

Per la stazione di Olgiate Molgora, si dovrà provvedere in via preliminare a un potenziamento del sistema di videosorveglianza a opera di Rfi.

Il Prefetto di Lecco ha formulato una precisa richiesta a tutti i presenti perché le opere necessarie per la chiusura notturna delle stazioni siano completate in tempi celeri per il raggiungimento del comune obiettivo di elevare il livello di sicurezza.