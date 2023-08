Temporali in arrivo: allerta meteo arancione sul Lecchese

Sono previsti forti temporali e grandine di medie dimensioni

LECCO – La Protezione Civile della Lombardia ha diramato l’allerta meteo arancione nel Lecchese per via dei forti temporali che potrebbero abbattersi sul territorio fra questa sera – giovedì 17 agosto- e le prime ore di domani, 18 agosto.

Per la serata di oggi 17 agosto permarranno condizioni meteo instabili, con inneschi sparsi di rovesci o locali temporali sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio e della sera aumenta la probabilità di fenomeni convettivi organizzati, con possibilità di significativi rinforzi di vento, grandine di medie dimensioni e cumulate orarie anche superiori a 30 mm/h.

I fenomeni risulteranno più intensi sulle zone alpine e prealpine, con temporali tendenti a spostarsi da Ovest verso Est. Si prevede un aumento dell’instabilità anche sulle pianure occidentali e centrali, con possibilità di transito di occasionali rovesci o temporali, ma con bassa probabilità di eventi intensi e persistenti. Sulle pianure sud-orientali precipitazioni

meno probabili, ma non è escluso qualche rovescio o temporale in estensione dall’Appennino. Fenomeni tendenti ad attenuarsi o ad esaurirsi in tarda serata specie a Ovest, mentre sulle zone orientali i fenomeni convettivi potrebbero persistere fino alle

prime ore di domani.

Per la giornata di domani 18 agosto non sono esclusi residui rovesci o locali temporali in prima mattinata sulle zone alpine e prealpine centro-orientali. Saranno possibili, nel pomeriggio-sera, nuovi rovesci o locali temporali, più probabili sulle zone alpine

e prealpine centro-orientali.