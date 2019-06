Tunnel del Barro chiuso, di nuovo tutti in coda in super e sulle provinciali

E’ iniziata la seconda giornata di disagi su Statale 36 e viabilità locale

La canna nord della galleria Monte Barro resta chiusa anche domenica

LECCO – Traffico in intensificazione fin dalla prima mattina sulla SS36: già dalle 8.30 di domenica si sono verificati i primi rallentamenti in super destinati inevitabilmente a peggiorare. Alle 10, infatti, si viaggia a passo d’uomo sulla super.

La carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, chiusa da sabato dopo la caduta di calcinacci, resterà interdetta anche per la giornata odierna con tutto ciò che ne consegue per il traffico tra la Brianza e Lecco (resta regolarmente aperta la corsia sud della galleria, direzione Milano)

Le prime code in mattinata si sono registrate dal km41 della SS36, all’altezza di Civate dove il flusso di veicoli è deviato sulla viabilità ordinaria, in estensione verso Annone e Bosisio Parini.

Ripercussioni anche sulla provinciale a Pescate, sull’ex statale tra Valmadrera e Malgrate (in particolare dal semaforo davanti alla stazione di Valmadrera) e in accesso a Lecco dal Ponte Kennedy. Incolonnamenti stanno interessando anche la provinciale La Santa tra Dolzago e Oggiono.

“Tutto già bloccato – spiega il sindaco di Pescate, Dante De Capitani – ho mandato i vigili all’imbocco della Ss 36 sopra il ponte per far scorrere il traffico verso Lecco. Non si riesce a smaltire il troppo traffico, sono chilometri e chilometri di auto”.

Code che da Pescate si allungano a Olginate e Airuno con rallentamenti segnalati addirittura fino a Calco.

Il momento più critico è atteso in mattina, per il traffico che da Milano si sposta in direzione del lago e della Valtellina, ma anche alla sera si temono disagi per quanti si recheranno a Lecco per assistere allo spettacolo pirotecnico.

Non a caso a Lecco, dove si sta convogliando il traffico che si sposta verso nord, la Polizia Locale è intervenuta al semaforo di viale Leonardo da Vinci, regolando la viabilità dell’incrocio con viale Costituzione e Lungolario.

Il flusso è continuo per i veicoli che provengono dal ponte Kennedy e quindi viale Da Vinci e svoltano a destra al semaforo, lo stesso per quanti dal lungolago devono svoltare in direzione del Ponte Kennedy. Possono proseguire senza stop anche i veicoli che dal viale Costituzione scendono verso il lungolago.

Gli agenti controllano direttamente i flussi di traffico che dal semaforo di viale Da Vinci svoltano a sinistra verso il lungolago e quanti da viale Costituzione devono girare verso il Ponte Kennedy.

Un metodo che al momento sta funzionando e che consente alla viabilità di defluire senza grossi intoppi. Un secondo punto monitorato dalla Polizia Locale a Lecco è al semaforo di piazza Cermenati.