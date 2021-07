Vandali tra Rancio e Laorca, distrutta la Madonnina della baita del gruppo Ger

Frustrazione e tanta rabbia per un gesto vile e senza senso

Non si tratterebbe di un caso isolato: “Siamo senza parole, ma anche molto molto arrabbiati”

LECCO – Purtroppo non sarebbe un episodio isolato, ma questa volta alcuni vandali hanno compiuto un gesto davvero vile. Il fatto è accaduto probabilmente tra giovedì e venerdì, ignoti hanno distrutto una piccola edicola con una statuetta di una Madonna situata accanto alla baita del Gruppo Escursionisti Rancesi che si trova lungo la strada del vallo che collega Rancio con Laorca, ai piedi della Medale.

Inutile sottolineare l’amarezza al momento del ritrovamento, anche se i proprietari delle baite in zona sono stufi, anche perché non si tratterebbe di un episodio isolato: “E’ un gesto senza senso – hanno detto i responsabili della baita del Ger -. Hanno spaccato il vetro della cappellina e hanno staccato le mani alla Madonna, non capiamo assolutamente il motivo. Vorrà dire che d’ora in poi faremo molta più attenzione perché queste cose non ricapitino più”.

L’attenzione tra chi abita quelle zone è alta. Già in passato, nella zona della chiesa di Rancio Alto, a poca distanza da dove hanno agito i vandali, i residenti si erano lamentati a più riprese per la presenza di persone incivili che usavano il sagrato per le loro “serate breve” con schiamazzi e relativo abbandono di bottiglie e rifiuti “ma questa volta si è passato il segno”.

Fortunatamente non è stata danneggiata la baita ma i vandali si sono accaniti “solo” sulla Madonnina: “Siamo senza parole, ma anche molto molto arrabbiati. Ci chiediamo cosa si debba fare per far imparare l’educazione e il rispetto a certe persone…”.