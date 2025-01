Lecco. Incidente in viale Valsugana tra auto e moto

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, un giovane di 21 anni e una donna di 52

LECCO – Un incidente stradale si è verificato oggi, martedì, alle ore 18:05 in via Valsugana a Lecco. Una moto e un’auto sono entrate in collisione, coinvolgendo due persone: un giovane di 21 anni e una donna di 52 anni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai soccorritori.

Sull’incidente sono giunte due ambulanze, una della Croce Verde di Bosisio Parini e una della Croce Rossa di Lecco e un’automedica. I due feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati all’ospedale uno in codice giallo e uno in codice verde.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire le dinamica dell’incidente.