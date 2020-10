Lomagna, è morto colto da malore Giuseppe Fumagalli, noto ristoratore

L’intervento dei sanitari si è purtroppo rivelato inutile

LOMAGNA – E’ stato colpito da un malore oggi, mercoledì, poco dopo le 12 e purtroppo per lui non c’è stato più niente da fare. E’ morto Giuseppe Fumagalli, titolare del ristorante Del Pino, situato in via Milano a Lomagna, vicino alla rotonda al confine con Carnate. L’uomo si è sentito improvvisamente male intorno alle 12.30 di oggi, quando è scattato l’allarme con la chiamata dei soccorsi in codice rosso. Nonostante l’intervento di medici e personale sanitario, per l’ottantaduenne purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Titolare del noto ristorante lomagnase, Fumagalli aveva aperto il locale agli inizi degli anni Sessanta ed era stato capace di trasformarlo in un punto di riferimento per l’intera comunità e per i paesi limitrofi.