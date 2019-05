Bellano, principio d’incendio in casa, colpa di una stufa a pellet

Fumo dalla taverna, intervengono i pompieri a Bellano

E’ successo nella serata di venerdì, in via della Colombera

BELLANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di venerdì intorno alle 20 a Bellano, in via della Colombera, per un principio d’incendio che ha interessato il piano interrato di una palazzina.

Tre le squadre intervenute, una dalla stazione di Bellano e due da Lecco, autoscala compresa nel caso fosse stato necessario, a causa del fumo, evacuare gli inquilini dai piani superiori.

Fortunatamente i residenti dell’abitazione erano già in salvo mentre i pompieri scendevano a spegnere il rogo e ad accertarne le cause. A quanto sembra, l’incendio sarebbe stato originato da una stufa a pellet disposta nella taverna