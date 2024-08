Bellano, si tuffano vicino alla foce del fiume e rischiano di annegare: salvati

Soccorsi due giovani turisti e un altro ragazzo che, notando i due in difficoltà, si era buttato in acqua per aiutarli

Altri due interventi sul lago nel giorno di Ferragosto, a Colico e Abbadia

BELLANO – Tragedia sfiorata a Bellano, dove nella prima serata di oggi, giovedì 15 agosto, tre giovani di 15, 20 e 21 anni sono stati soccorsi nelle acque del lago. L’allarme è scattato poco prima delle 20, in codice giallo, in via Grossi, vicino al Palasole, dove il torrente Pioverna si getta nel Lario.

Qui si sono immersi due giovani turisti che, poco dopo, si sono trovati in difficoltà a causa della forte corrente. A quel punto un terzo giovane presente in spiaggia si sarebbe buttato per aiutarli, salvo trovarsi a sua volta in difficoltà. Immediata la reazione dei presenti che dopo aver chiamato il 112 si sono adoperati per aiutare i tre malcapitati.

In posto si sono prontamente portati due ambulanze, una del Soccorso Bellanese e una della Croce Rossa di Colico. Una volta riportati a riva i tre giovani sono stati visitati e trasferiti in codice giallo all’Ospedale di Gravedona e di Lecco.

Non è stato l’unico intervento sul lago nel giorno di Ferragosto: nel pomeriggio verso le 16 a Colico un 44enne di origine sudamericana è stato salvato dai Bagnini dell’Associazione Amici di Claudio mentre verso le 18.30 un 28enne stava per annegare ad Abbadia, in zona campeggio: prontamente recuperato da altri bagnanti e riportato a riva è stato visitato dal personale sanitario giunto in posto senza essere trasferito in Ospedale.