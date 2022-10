Al locale era già stata sospesa la licenza nel maggio scorso

Tra gli episodi che hanno allarmato le forze dell’ordine anche un soggetto in stato di ubriachezza e armato di coltello

COLICO – Il Questore della Provincia di Lecco, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Lecco, ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per un periodo di quindici giorni (ex art. 100 T.U.L.P.S.) nei confronti di un locale di Colico.

Nello scorso maggio il bar era già stato colpito da un analogo provvedimento di sospensione poiché era luogo di ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali o pregiudizi di Polizia. Dopo la prima sospensione, però, nell’esercizio pubblico si sono verificati ulteriori episodi che hanno determinato un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica: la presenza di un soggetto in stato di ubriachezza e armato di coltello; il verificarsi di animate liti e/o risse tra gli avventori; la segnalazione quale luogo di spaccio di sostanze stupefacenti; in diverse occasioni, nel locale, è stata lamentata o riscontrata la diffusione di musica a un livello di volume tale da arrecare fastidio alle persone.

Alla luce di tutti questi episodi il locale è stato ritenuto tuttora abituale ritrovo e punto di riferimento di persone pregiudicate, nonché punto di ritrovo di personaggi la cui condotta è da considerarsi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, perciò il Questore ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza, che è stato notificato al titolare nel pomeriggio di mercoledì.