Un 56enne di Colico denunciato dai carabinieri durante un controllo anti-droga

Aveva con sé cocaina, hashish e un coltello

COLICO – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco con particolare attenzione all’area dell’Alto Lago.

I Carabinieri della Stazione di Colico, nella tarda serata dello scorso mercoledì, impegnati in un servizio di controllo della frazione Villatico, hanno denunciato un 56enne di Colico, noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 7,5 grammi di cocaina oltre che di 22 grammi di hashish suddivisa in dosi, di un coltello a serramanico e di 250 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.