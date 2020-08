Colico. Motoscafo fuori controllo finisce contro le rocce

Tre le persone a bordo, fortunatamente nessun ferito

L’incidente nautico è avvenuto questa mattina, domenica, alle 10.30 circa. In soccorso l’Opsa della Croce Rossa

COLICO – Forse una manovra sbagliata, forse la velocità o fors’anche un’avaria del motoscafo stesso (le cause sono ancora da accertare), fatto sta che l’imbarcazione è finita per sbattere contro le rocce, incagliandosi.

L’incidente è avvenuto questa mattina, alle 10.30 circa, su lago di Como, nel comune di Colico. Decisamente una giornata sfortunata e da dimenticare per le tre persone a bordo che non hanno potuto far altro che abbarbicarsi sulle rocce e allertare i soccorsi.

A soccorrere le tre persone sono giunti, via lago, gli Operatori Polivalenti di Salvataggio in acqua (Opsa) della Croce Rossa. Fortunatamente i tre non si sono fatti nulla, mentre la barca ha subito diversi danni ed è stato necessario intervenire per disincagliarla e trainarla a riva. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.