Colico: tenta di salire sul treno in corsa, è grave

COLICO – Un uomo di 63 anni è rimasto ferito gravemente a seguito di un incidente avvenuto poco fa in stazione a Colico. L’allarme è scattato oggi, venerdì, prima delle 18: sul posto si sono precipitati in codice rosso i sanitari, i vigili del Fuoco della stazione di Morbegno e i carabinieri. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da ricostruire nei dettagli. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che il viaggiatore si sia aggrappato in coda al treno mentre il convoglio era già ripartito. Un gesto che non è passato inosservato tanto che lo stesso capotreno ha tirato subito il freno di emergenza per arrestare la corsa del mezzo. L’uomo è però caduto tra i binari provocandosi un serio poli trauma. Cosciente, è stato preso in cura subito dai sanitari che gli hanno prestato le prime cure sul posto.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Il treno partito da Sondrio alle 16.47 e diretto a Lecco (con arrivo alle 18.45) è tuttora fermo alla stazione di Colico.