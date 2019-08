Colico, vandali abbattono la casetta dei libri. Il sindaco: “Trogloditi”

Ennesimo episodio di vandalismo a Colico, colpita la casetta dei libri

L’ira del sindaco: “Sono peggio degli animali, ora basta”

COLICO – Episodio vergognoso quello accaduto nella notte a Colico dove ignoti se la sono presa con la casetta dei libri della biblioteca, installata in via Montecchio, in prossimità del parco giochi.

I vandali hanno spinto a terra l’installazione che già nelle scorse settimane aveva subito altri danni, qualcuno ne aveva staccato lo sportello.

Si tratta solo dell’ultimo atto di inciviltà accaduto in paese. “Non è possibile, succede ogni fine settimana – fa sapere con evidente irritazione il sindaco Monica Gilardi – Se le serate devono concludersi così.. forse è meglio che questa gente se ne stia a casa!”

Negli ultimi weekend, spiega il primo cittadino, erano state prese di mira le fioriere di un’attività privata e altri arredi urbani. “Sono peggio degli animali, dei trogloditi – sbotta l’amministratore comunale – fanno un danno a tutta la comunità, al bene comune, e questo non è tollerabile”

“Azioni pesanti contro i responsabili”

Gilardi annuncia il pugno duro contro i vandali: “Faremo in modo di identificare i responsabili e saranno presi provvedimenti, anche azioni pesanti”.

Saranno visionate le immagini delle telecamere in zona che potrebbero aiutare a rintracciare gli autori del gesto, “ma non mi si dica che servono più telecamere in paese, non possiamo certo mettere una telecamera per controllare una casetta dei libri. Serve più senso civico”.