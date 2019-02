L’infortunio è avvenuto in località Villatico

Il ferito è stato trasportato in ospedale

COLICO – Inizialmente era stato mobilitato anche l’elicottero del 118 per portare soccorso ad un 71enne rimasto colpito da un grosso ramo in via Prà la Vacca, nella zona Villatico di Colico.

Le sue condizioni, fortunatamente, sono risultate meno serie di quanto apparso inizialmente. Un ambulanza del Soccorso Bellanese e un’automedica sono intervenute, il personale ha prestato le cure del caso al ferito per poi trasferirlo in codice verde in ospedale.