Dervio, auto si ribalta sulla Statale 36. Ferita la guidatrice

L’incidente nella serata di giovedì sulla superstrada a Dervio

Veicolo si ribalta, soccorsa la donna al volante

DERVIO – E’ stata trasportata all’ospedale in codice giallo la guidatrice soccorsa nella serata di ieri, giovedì, dopo un incidente sulla Statale 36 nel territorio di Dervio.

La donna viaggiava in direzione di Colico quando la vettura, per cause da chiarire, si è ribaltata. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 e del Soccorso Bellanese , sono stati inviati anche i Vigili del Fuoco.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasferita all’ospedale di Gravedona.