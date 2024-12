Dervio. Danni da vento, un tratto della Sp72 resta chiuso

Il sindaco: “Abbiamo richiesto di provvedere alla immediata messa in sicurezza”

DERVIO – Dopo i danni causati dal vento a un immobile rimane un breve tratto di Provinciale 72 chiusa al transito. Lo ha fatto sapere il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli.

“I veicoli non pesanti hanno una viabilità alternativa in Dervio per cui chi ha necessità di recarsi in paese per motivi famigliari o per fare acquisti natalizi potrà farlo. Il Comune ha ordinato alla società che amministra immobile di provvedere alla immediata messa in sicurezza al fine di limitare i danni alla popolazione e alle attività commerciali. A causa del problema all’immobile rimane di fatto una interruzione di pubblico servizio essendo chiusa la Sp72”.