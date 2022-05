Il mezzo è andato a fuoco nei pressi della discarica

Sul posto due mezzi del distaccamento di Bellano

DERVIO – Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio, intervento di un’autopompa e un’autobotte del distaccamento Vigili del Fuoco di Bellano per l’incendio di un escavatore nelle vicinanze della discarica. Le squadre in posto hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza.