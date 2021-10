Incendio in un appartamento a Dervio, intervengono i pompieri

Una persona è stata soccorsa perché intossicata dal fumo

DERVIO – Intervento dei Vigili del Fuoco all’ora di pranzo di oggi, venerdì, per un incendio in un appartamento. Il rogo ha interessato un’abitazione di una palazzina di via Vignola.

Il comando dei pompieri ha inviato sul posto un’autopompa e un’autobotte dal distaccamento di Bellano. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 per una lieve intossicazione a causa del fumo respirato.

L’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe stato innescato da un cortocircuito alla macchinetta del caffe e si è propagato all’abitazione provocando danni significativi. L’ufficio tecnico del Comune di Dervio ha dichiarato l’appartamento inagibile in attesa di ulteriori verifiche.