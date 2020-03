Dervio, operazione anti droga: 4 persone denunciate

Blitz dei carabinieri contro lo spaccio a Dervio

Il sindaco: “Pusher ‘bastardi’, non si fermano nemmeno in questo periodo”

DERVIO – Un nuovo colpo allo spaccio di droga in Alto Lario: ieri, lunedì, i carabinieri della stazione di Colico hanno effettuato un nuovo blitz e denunciato quattro persone per possesso e spaccio di stupefacente.

Un’operazione avvenuta in pieno giorno, una prima fase al mattino e una seconda al pomeriggio, con la collaborazione della Polizia Locale. Nel corso delle perquisizioni, anche domiciliari, sono state sequestrate diverse dosi per svariati grammi di droga pesante e piccole dosi di hashish, oltre che un coltello. E’ stato necessario anche l’invio di un’ambulanza in quanto uno dei fermati avrebbe riferito accusare un malore durante la fase dei controlli.

“Ringrazio gli uomini dell’Arma, che sta facendo sentire in modo forte la sua presenza, e i nostri agenti della Polizia Locale, è stato fatto ancora una volta un lavoro eccezionale da parte di tutti – sottolinea il sindaco Stefano Cassinelli – purtroppo questi bastardi che spacciano non si fermano nemmeno in un periodo come questo, costringendo le forze dell’ordine, già impegnate su altri fronti, ad occuparsi anche di loro”.