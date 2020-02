Dervio, ripulito il bosco dello spaccio: “Grazie ai volontari”

Giornata di lavoro per 35 cittadini volontari e una squadra di Protezione Civile

Ripulito il bosco dello spaccio. Il sindaco: “I controlli proseguiranno, non lasceremo l’area abbandonata”

DERVIO – 35 volontari più una squadra della Protezione Civile di Dervio hanno ripulito nella giornata di sabato il bosco di spaccio in località Chiari, smantellato nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine. La giornata, come ha fatto sapere il sindaco Stefano Cassinelli, è stata proficua: “Grazie al lavoro dei cittadini e della Protezione Civile sono state raccolte decine di sacchi di rifiuti, materassi, tende, vestiti e coperte utilizzati dagli spacciatori nel loro accampamento. Sono state ripulite anche due cascine che erano state occupate”.

Durante i lavori sono stati ritrovati anche diverse frecce, tre cellulari e un bilancino di precisione, prontamente consegnati ai Carabinieri: “Purtroppo in zona sono state trovate anche diverse siringhe – ha detto Cassinelli – credo comunque sia stata una giornata importante, si è dato un ulteriore segnale: il paese e l’amministrazione non accettano di perdere il controllo del territorio e che alcune zone del paese siano in uno stato di degrado a causa dello spaccio”.

Il sindaco ha quindi ringraziato tutti i cittadini per il lavoro svolto, non semplice, e le forze dell’ordine, i Carabinieri nello specifico, che hanno supportato a distanza le operazioni pronti ad intervenire. “L’intenzione, ora, è quella di continuare a presidiare la zona, non di abbandonarla. I controlli da parte della Polizia Locale saranno continui” ha assicurato Cassinelli.

