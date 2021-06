Incidente nella serata di ieri a Dorio, in Alto Lario

Due automobilisti estratti dall’auto, trasportati in ospedale

DORIO – Serio incidente quello accaduto nella serata di ieri a Dorio, in Alto ario, dove un’auto è uscita di strada, mentre percorreva la provinciale 72, ribaltandosi. Feriti i due automobilisti a bordo: un uomo di 72 anni e una donna di 67 anni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra distaccamento volontario di Bellano che, tramite l’utilizzo di cesoie, ha estratto i malcapitati dall’auto per poi affidarli ai sanitari presenti in posto. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Gravedona in codice giallo.