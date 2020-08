Esino Lario, escursionista elisoccorso dopo una caduta in montagna

L’allarme intorno alle 16, sul posto il Soccorso Alpino e l’elicottero del 118

L’escursionista è stato soccorso in codice giallo

ESINO LARIO – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, a Esino Lario, in località Cainallo, per un escursionista infortunato dopo una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle 16 in codice giallo. Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino da Premana, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso da Sondrio. Una volta individuato, l’escursionista è stato stabilizzato e trasportato in elicottero in ospedale in codice giallo.