I vigili del fuoco salvano un cane al Cainallo, l’animale era sfuggito ai padroni

Il cane è finito in un canale per inseguire un animale

L’intervento, particolarmente impegnativo, è durato circa 3 ore

ESINO LARIO – I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti alle 7 di questa mattina, lunedì 18 maggio, in località Cainallo per recuperare un cane in difficoltà. Una squadra SAF (speleo alpino fluviale), in collaborazione con l’elinucleo dei vigili del fuoco di Varese, hanno salvato Paride, il cane era scappato ai proprietari per inseguire un animale selvatico.

L’intervento di soccorso è stato particolarmente impegnativo per la zona impervia, infatti il cane si era andato a infilare in un profondo canalone. Le operazioni sono durate circa 3 ore ma ora l’animale è sano e salvo.