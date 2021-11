A tutta velocità in moto sulla provinciale 72 sul lago, sfiorando le auto

Biker ‘blogger’ si riprende e posta il video su Youtube

MANDELLO – Un filmato che toglie il fiato, non certo per il “brivido” della velocità quanto per la pericolosità del comportamento messo in atto dall’autore del video, un motociclista che si è ripreso sfrecciare ad oltre 180 km/h lungo la provinciale 72 che risale la sponda lecchese del lago.

La strada, non certo nuova ad incidenti in moto e spesso anche con gravi conseguenze, è stata percorsa dal biker quasi fosse un circuito per “testare” la sua Aprila Rs 660, spinta a velocità folle tra curve e gallerie, schivando o sorpassando auto e altri motociclisti.

Il tutto è stato ripreso dallo stesso motociclista e postato in rete su Youtube e chissà se ora quel filmato, oltre ad attirare qualche azzardato complimento, accenderà l’interesse delle forze dell’ordine.