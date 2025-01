Incidente mortale in SS36, durante la notte recuperato il camion

Riaperta la strada, resta chiusa una corsia in attesa del ripristino delle protezioni

Particolarmente delicate le operazioni di recupero per via del terreno impervio e della posizione del mezzo

MANDELLO DEL LARIO – Si sono concluse intorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì le operazioni di recupero del mezzo pesante finito in una scarpata lungo la Statale 36, all’altezza di Mandello del Lario, direzione Sud. Nel tragico incidente il camionista, originario di Vercelli, è morto sul colpo.

Particolarmente complicate le operazioni di recupero per via del terreno impervio e per la posizione del mezzo pesante. L’importante arteria è rimasta chiusa per diverse ore. L’intervento ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco, supportate da due autogrù inviate dai comandi di Sondrio e Bergamo.

Alla fine il mezzo è stato riposizionato in strada e trainato tramite carro attrezzi in un’area di sosta. Lungo il tratto in cui è avvenuto l’incidente si viaggia su una sola corsia, si sta lavorando per il ripristino delle protezioni.