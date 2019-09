Incidente sulla Lariana, ancora in Rianimazione il motociclista di Abbadia

L’uomo, 47 anni, era stato urtato da un’auto ed era finito nella scogliera sotto la strada

Dopo la prima notte trascorsa in ospedale, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi

ABBADIA – E’ ricoverato in Rianimazione all’ospedale Manzoni di Lecco ed è in prognosi riservata il motociclista rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto ieri, poco prima delle 15, sulla strada Lariana tra Onno e Valbrona. L’uomo, 47 anni, residente ad Abbadia, era in sella alla sua moto e stava procedendo in direzione Bellagio insieme a un gruppo di amici, quando è stato urtato con violenza da una Lancia Y 10 proveniente dalla direzione opposta.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, l’uomo al volante dell’auto ha invaso la corsia opposta colpendo due moto che sopraggiungevano in quel momento. Una è stato letteralmente schiacciata contro il guardrail con il conducente (52 anni, residente a sua volta ad Abbadia) soccorso in codice giallo dall’elisoccorso di Como.

L’altra moto è invece finita a terra con il motociclista che, dopo essere stato sbalzato dalla sella, è volato oltre le barriere ed è finito nella scogliera sottostante. Le condizioni del 47enne sono apparse da subito molto gravi. Per soccorrerlo è intervenuto l’elicottero del 118 che ha verricellato il personale medico mentre i Vigili del Fuoco hanno assistito i sanitari con una scala calata dalla strada.

Imbragato nell’apposito sacco, è stato poi caricato a bordo dall’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove è stato ricoverato in Rianimazione. Dopo una notte trascorsa in ospedale, la prognosi resta riservata.