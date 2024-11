Incidente sulla SP72 a Lierna: investito ciclista

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina, giovedì

LIERNA – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata lungo la Strada Provinciale 72, all’altezza di Lierna, dove un ciclista è stato investito.

Sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi: allertati i Carabinieri del comando provinciale di Lecco e le squadre del 118. Sono intervenuti mezzi di soccorso avanzato di primo e secondo livello, oltre a due ambulanze.

Le condizioni del ciclista sono state classificate in codice giallo e dopo aver ricevuto le prima cure sul posto è stato trasportato all’ospedale.

Le operazioni di soccorso hanno causato temporanei rallentamenti del traffico lungo la SP72, già teatro di un grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7, dove si sono scontrate una moto ed un’auto.

In merito al sinistro di Lierna, non sono ancora state rese note le cause dell’incidente, sulle quali stanno indagando i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.