Malviventi in fuga: inseguimento e sparatoria sulla Statale 36 a Bellano

E’ successo nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, poco prima delle 11.

BELLANO – Scena da far west nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, lungo la Statale 36 dove le forze dell’ordine sono state protagoniste di un inseguimento culminato, sembrerebbe dalle prime informazioni, con una sparatoria. Tutto si è svolto poco prima delle ore 11, all’altezza dello svincolo di Bellano, in direzione Lecco, a pochissimi metri dalla sede della Polizia Stradale.

Secondo quanto appreso, le forze dell’ordine avrebbero intercettato un mezzo in fuga dopo una rapina messa a segno in Valtellina. Quindi l’inseguimento, il tentativo di fermare il mezzo in fuga e la sparatoria. Sono stati allertati anche i soccorsi in codice rosso (molto critico): sul posto un ‘ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica da Colico per soccorrere uno dei malviventi, un uomo di età non nota, con ferite da arma da fuoco.

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco. Lo svincolo di Bellano è stato chiuso al traffico, inevitabili conseguenze alla circolazione stradale con lunghe code in direzione Lecco.

