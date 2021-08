Ladri di “bici di lusso” a Dervio, il sindaco mette in guardia i cittadini

Diversi i furti messi a segno negli ultimi giorni all’interno di box chiusi

Subito avviate le indagini: “Individuati i responsabili che non sono residenti del territorio”

DERVIO – “Purtroppo, negli ultimi giorni, sono avvenuti diversi furti di biciclette, soprattutto di valore, all’interno di box chiusi. La Polizia locale, appena raccolta la prima denuncia, si è immediatamente attivata per le indagini del caso”.

A rendere nota la vicenda, proprio in queste ore, è stato lo stesso sindaco Stefano Cassinelli attraverso una nota sulla pagina social del comune di Dervio: “I furti sono avvenuti mercoledì notte e giovedì è stata fatta la prima denuncia. Le indagini hanno consentito già nel pomeriggio di giovedì di chiarire le modalità dei furti. Non intendiamo entrare nel merito dell’attività fatta per ragioni di opportunità, visto che sono in corso indagini, ma individuate le modalità la Polizia locale con l’ausilio dei Carabinieri della stazione di Colico, ha individuato i responsabili che non sono residenti del territorio”.

“Questa amministrazione, come già fatto per il contrasto allo spaccio, non intende accettare senza lottare che i cittadini debbano subire azioni criminali – conclude Cassinelli -. Ancora una volta ringraziamo le forze dell’ordine, in particolare la Polizia locale, per l’impegno continuo. Ai cittadini diciamo di vigilare e segnalare ogni attività sospetta”.