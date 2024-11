Lierna. Aggressione nella notte in stazione, ferito un giovane

Un ragazzo di 27 anni sarebbe stato picchiato da tre persone

Sul posto intervenuto il Soccorso Bellanese, insieme ai Carabinieri di Lecco

LIERNA – Nottata di violenza alla stazione di Lierna. Un giovane di 27 anni, di origine straniera, sarebbe stato aggredito e picchiato da altre persone, per motivi al momento ignoti. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una di notte, in via Panizza.

Intervenuta un’ambulanza del Soccorso Bellanese ha trasportato il giovane in Ospedale a Lecco in codice giallo (media gravità) per i traumi subiti.

In posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’aggressione.