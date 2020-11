Lierna. Dolore per la morte di Christian Patriarca, anima della Pro Loco

E’ morto improvvisamente questa mattina a soli 49 anni

“Non riusciamo ancora a credere che se ne sia andato così”

LIERNA – “Christian lo facciamo? Eeeh… si, dai”. Tu chiedi e il Patriarca c’è. Gli amici, la Pro Loco, la scuola calcio, tutti a Lierna sanno che è attento, disponibile e generoso. Che è bello vedere i suoi occhi che brillano quando scatta l’intesa e il suo sorrisetto ironico, a volte malizioso”.

E’ grande il dolore a Lierna per la morte di Christian Patriarca. Una perdita improvvisata avvenuta questa mattina, sabato, aveva solamente 49 anni. Un lutto gravissimo per la Pro Loco di cui faceva parte ininterrottamente da 15 anni, oltre a essere tesoriere e componente del consiglio direttivo dell’associazione. Una grave perdita per l’intera comunità liernese.

“Il Cri sa tutto di tutti: perché ispira e merita la tua confidenza, e sai che la fiducia in lui è sempre ben riposta – ricordano gli amici della Pro Loco guidata dal presidente Patrick Rubini -. E se deve dirti che non la pensa come te, te lo dice in un modo così aperto e trasparente che ti fa pensare, ma non arrabbiare. Per questo non riusciamo a credere che se ne sia andato così, all’improvviso, in un giorno come un altro, lasciandoci senza parole ma solo con lo scoppio di un pianto incontenibile”.

Christian Patriarca se n’è andato a 49 anni e lascia la moglie Claudia, mamma Claudia e papà Giulio, la sorella Lucia e il fratello Davide: “Mancherà a tutta la comunità di Lierna e a noi che con lui abbiamo condiviso serate, riunioni, discussioni, feste, aperitivi, cene, sfacchinate, soddisfazioni e… il piacere di essere amici”.

I funerali saranno celebrati lunedì 16 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Lierna.