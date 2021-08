Schianto tra due auto in galleria sulla SS36 a Lierna

Due feriti, uno grave. Strada chiusa per le operazioni di soccorso

LIERNA – Incidente in galleria, questa mattina a Lierna, sulla Statale 36: il sinistro è avvenuto all’interno del tunnel Regoledo, al km 75 della carreggiata sud, in direzione Milano.

Due le auto coinvolte e altrettanti sarebbero i feriti trasportati in ospedale. Uno è risultato in gravi condizioni: si tratta di un 39enne residente a Robbiate, che ha subito un serio trauma toracico e addominale. Per prestare loro le cure, insieme a due ambulanze e automedica, è stato mobilitato anche l’elicottero del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Il 39enne è stato trasportato all’ospedale in codice rosso dal Soccorso Bellanese. E stato ricoverato al Manzoni di Lecco in prognosi riservata. Il secondo ferito, un giovane che viaggiava sulla stessa auto, un’Audi, avrebbe riportato traumi meno gravi, anche lui è stato trasferito in ospedale. Hanno invece rifiutato il trasporto in ambulanza i due occupanti dell’altra vettura coinvolta, una Clio su cui viaggiava una coppia di francesi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.45 e la statale è stata temporaneamente chiusa per garantire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli ad opera del soccorso stradale.