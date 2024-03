Lierna. Sversamento in località Riva Nera, persiste il flusso degli inquinanti

Arpa ha effettuato prelievi e installato barriere di assorbimento per limitare i danni

“Lunedì si interverrà per la rimozione o la sostituzione del materiale assorbente al fine di ripristinare la qualità delle acque”

LIERNA – “L’amministrazione di Lierna esprime profondo rammarico riguardo allo sversamento di idrocarburi verificatosi ieri pomeriggio (sabato, ndr) presso la tombinatura in località Riva Nera, causando un inquinamento nel lago”.

E’ lo stesso sindaco di Lierna Silvano Stefanoni a fare il punto della situazione sullo sversamento che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha visto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco: “Si ringraziano le autorità intervenute tempestivamente, tra cui i vigili del fuoco di Lecco, Carabinieri forestali, Carabinieri e Arpa. Arpa ha effettuato prelievi e installato barriere di assorbimento per limitare i danni”.

“Purtroppo, stamattina il flusso di sostanze inquinanti persiste, e si ipotizza che provenga dal dilavamento del sottoservizio contenente materiale vegetale come muschio, alghe e sabbia – ha continuato il sindaco -. La collaborazione con Arpa continua e lunedì si interverrà per la rimozione o la sostituzione del materiale assorbente al fine di ripristinare la qualità delle acque. L’amministrazione invita i cittadini a essere vigili e collaborare per preservare il nostro prezioso ambiente”.

Si ringrazia Alberto Locatelli per le fotografie