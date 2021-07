Lierna. Scontro auto-moto, coinvolta una donna di 33 anni

Incidente in via Roma a Lierna

La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice giallo

LIERNA – E’ accaduto alle 16.30 circa di oggi, lunedì 26 luglio, l’incidente che ha visto scontrarsi un’auto e uno scooter in via Roma a Lierna.

Ad avere la peggio è stata una donna di 33 anni. Fortunatamente, nonostante quanto si sia pensato in un primo momento, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l’automedica. La donna è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).