Malore in Grignetta, escursionista recuperato dall’elisoccorso

L’intervento è stato effettuato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì

PIANI RESINELLI (Mandello del Lario) – Intervento dell’elisoccorso di Milano in Grignetta, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, per soccorrere un escursionista che si è sentito male.

La persona si trovava all’altezza del traverso dei Magnaghi, percorso che dal sentiero Cermenati porta ai Torrioni Magnaghi.

La richiesta di intervento è stata lanciata pochi minuti prima delle 14, con l’elisoccorso di Milano che si è portato sul posto, recuperando la persona che si è sentita male, subito trasportata in ospedale in condizioni non gravi.