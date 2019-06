Mandello, 20 mila euro dallo Stato per contrastare i venditori abusivi

Venticinque Comuni beneficeranno di un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa Laghi Sicuri

Più agenti di Polizia Locale per combattere il commercio abusivo e la contraffazione

MANDELLO – Parere favorevole dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato e presieduto dal Prefetto di Lecco, Michele Formiglio, sulla proposta progettuale del Comune di Mandello del Lario per la prevenzione ed il contrasto del commercio abusivo e della contraffazione nell’ambito dell’iniziativa Laghi Sicuri 2019, promossa dal Gabinetto del Ministro dell’Interno.

Sono 25 i comuni italiani destinatari del finanziamento, tra i quali figura il Comune di Mandello del Lario che potrà beneficiare di 20 mila euro.

Tra le azioni e i piani di intervento programmati per la repressione delle attività illegali, il Comune intende potenziare mezzi e personale della Polizia locale in modo da garantire una presenza capillare nelle aree a lago, non solo nei giorni feriali ma anche, e soprattutto, nei giorni di sabato e festivi. I servizi previsti mireranno al presidio e controllo delle vie di accesso alle spiagge ed alle aree di sosta dei veicoli dei bagnanti.

Sarà, pertanto, sottoscritto nei prossimi giorni un Protocollo di Intesa tra la Prefettura di Lecco e il Comune di Mandello del Lario per regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione della predetta iniziativa progettuale la cui azione temporale si estenderà da 1 luglio al 30 settembre 2019.