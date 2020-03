Mandello, anziana di 84 anni soccorsa in gravi condizioni

La donna sarebbe caduta dalla finestra della sua abitazione

Soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata al Niguarda

MANDELLO – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio a Mandello del Lario, in piazza Sacro Cuore, per un’anziana di 84 anni che, secondo le primissime informazioni, sarebbe precipitata dalla finestra della sua abitazione, situata al primo piano.

Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente: sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi in codice rosso, un’ambulanza del Soccorso Alpini di Mandello e l’automedica, che hanno prestato le prime cure all’anziana. Allertati anche i Vigili del Fuoco. La donna avrebbe riportato plurimi traumi: è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Niguarda.