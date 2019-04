Il Comune di Mandello assume due nuovi vigili per sei mesi

Da metà aprile a metà a agosto, per coprire il periodo estivo

MANDELLO – Buone notizie per il corpo di Polizia Locale di Mandello del Lario che tra pochi giorni potrà usufruire di nuove forze: due agenti in più entreranno in servizio dal 15 aprile e presteranno il loro lavoro fino a ottobre inoltrato.

“Per il periodo estivo abbiamo necessità di implementare la pianta organica del Comando Polizia Locale al fine di poter garantire continuità nei servizi e massima copertura dei turni anche domenicali” ha spiegato il comandante Mario Modica.

Si tratta di un’assunzione a tempo determinato, per sei mesi. I neo assunti sono due candidati risultati ai primi posti nella graduatoria del precedente bando, e già impiegato lo scorso anno.

“Da tre anni ricorriamo alla copertura del periodo estivo con contratti a tempo determinato – spiega il comandante – e abbiamo la fortuna di poter fruire degli stessi agenti dello scorso anno, che hanno quindi maturato esperienza e che hanno avuto modo di conoscere il territorio, la gente e i colleghi con cui opereranno”.

Con loro, l’organico della Polizia Locale di Mandello sale ad un totale di sette operatori.