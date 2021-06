Mandello. Lite in casa, donna di 42 anni finisce all’ospedale

Il compagno l’avrebbe picchiata con un arnese in ferro

La richiesta si soccorso è stata inoltrata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, alle 18.20 circa

MANDELLO – Una donna di 42 anni, residente a Mandello, sarebbe stata picchiata dal compagno finendo all’ospedale in gravi condizioni.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, con l’uomo che l’avrebbe picchiata brandendo un arnese di ferro con il quale l’avrebbe colpita in testa.

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 18.20 circa, sul posto si sono portate automedica e ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, oltre ai Carabinieri e alla Poliizia Locale che ora dovranno far luce su quanto accaduto.

Stando a quanto emerso finora, la coppia, tre figli a carico (due dei quali affidati ad una parente e ora residenti in un’altra regione), era seguita dai servizi sociali. L’uomo, ormai da diverso tempo, aveva deciso di trasferirsi in Campania nei pressi di Napoli, ma nei giorni scorsi era tornato a Mandello a casa della compagna.

Oggi, a seguito di un probabile ennesimo diverbio tra i due, l’uomo avrebbe perso il controllo scagliandosi contro la donna in modo brutale e violento a tal punto da mandarla all’ospedale in codice rosso.

Un episodio sul quale, nelle prossime ore, cercheranno di far luce le forze dell’ordine.